‘Second Serve’ is succes: “Al 1.000 sportartikelen ingezameld en al 61 kansarme jongeren aan sportkledij geholpen” LXB

25 februari 2019

12u00 0 Tongeren Second Serve, een initiatief van de stad Tongeren, bestaat nog maar vier maanden maar kan al indrukwekkende cijfers voorleggen. Er werden al 1.000 tweedehands sportoutfits ingezameld. 61 kansarme jongeren werden al aan een sportoutfit geholpen. Het project is zo’n succes dat initiatiefnemer Alain Simon het mag gaan voorstellen aan alle Limburgse gemeenten.

Second Serve is in het leven geroepen om kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen aan een sportoutfit te helpen. “We zamelen nog bruikbare sportartikelen in bij clubs of bij mensen thuis”, zegt Alain Simon, sportfunctionaris bij de stad en de man achter Second Serve. “Het sportmateriaal wordt op verschillende inzamelpunten opgehaald en gratis ter beschikking gesteld in de vrijetijdswinkel van het Huis van het Kind. Op dit moment hebben we al 1.000 sportartikelen uit uiteenlopende sportdisciplines in aanbieding. Exact 250 artikelen daarvan zijn al naar kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen gegaan. Daardoor hebben 61 kinderen nu een outfit om te sporten. Daarvan zijn 18 kinderen lid geworden van een sportclub. En 8 kinderen hebben meegedaan aan sportkampen en de bewegingsschool”, aldus Simon.

De sleutel van het succes? Second Serve staat of valt met de vrijwilligers die de sportkleren sorteren, wassen en strijken. Maar ook de samenwerking met derden is essentieel. “We werken nauw samen met de sportclubs. En medewerkers van het Huis van het Kind en gezinsbegeleiders van het OCMW gaan bij kansarme gezinnen langs en leggen uit wat Second Serve doet. Zo gaat het snel.” Maar het kan nog beter. “We hebben nog niet alle maten”, bekent Simon. Dus trekt hij naar onder meer service clubs om geld in te zamelen. “We hopen op financiële steun zodat we sportkledij in de nog ontbrekende maten kunnen kopen.”

Het project is zo’n succes dat Alain Simon Second Serve donderdag mag voorstellen aan de sportfunctionarissen van alle Limburgse gemeenten. Meer info op de Facebookpagina van de sportdienst van Tongeren.