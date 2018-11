“Online het gevoel dat je in fysieke apotheek staat”: Tongerse Farmaline is ‘Webshop of the Year’ Grootste online-apotheek wint consumentenverkiezing Dirk Selis

29 november 2018

14u09 1 Tongeren Het Tongerse Farmaline heeft de ‘Webshop of the Year Award 2018’ in de wacht gesleept in de categorie Health & Wellness. Zo wint de grootste online-apotheek van België de grootste consumentenverkiezing van het land. Het geheim? “Door onze service en productkennis heb je online het gevoel dat je in een fysieke apotheek staat. Daarom zijn klanten tevreden. En daarom bestellen ze opnieuw.”

Donderdag vonden voor de 13de keer de ‘Retailer of the Year’ awards plaats. Zowel winkelketens als webshops komen in aanmerking, en dat in verscheidene categorieën. De awards vormen de grootste consumentenverkiezing van België: de bekroning is het resultaat van een beoordeling van meer dan 165.000 consumenten, die hun favoriete retailers evalueren op basis van prijs, service en assortiment.

Compliment

Oprichter Lode Fastré is logischerwijs opgetogen met de overwinning in de categorie Health & Wellness: “We zijn ongelooflijk trots. Deze prijs is voor al onze medewerkers. Elke dag doen ze alles om onze klanten wegwijs te maken in ons assortiment en persoonlijk advies te geven. Een award als deze is het mooiste compliment dat je als bedrijf kan krijgen, omdat de uitslag volledig gebaseerd is op feedback van consumenten.”

Grootste online apotheek van België

Uit de resultaten blijkt dat de klanten het brede aanbod, de prijszetting en de promoties waarderen. “Farmaline heeft meer dan 40.000 gezondheidsproducten en voorschriftvrije geneesmiddelen van meer dan 1.000 merken in haar assortiment”, zegt Lode daarover. “Daarmee zijn we de grootste online-apotheek in België. Da’s handig, omdat je als klant dan quasi alle producten op één webshop vindt. Je kan het vergelijken met een supermarkt, waar je al jouw boodschappen in één keer doet.”

“Service alsof je in een fysieke apotheek staat”

Farmaline is niet alleen de grootste online-apotheek, het is ook de snelst groeiende. Lode kent het geheim: “Tevreden klanten bestellen opnieuw, zo eenvoudig is het. En zij zorgen vervolgens spontaan voor mond-tot-mondreclame. De hedendaagse consument is niet meer tevreden met een doosje dat eenvoudig en snel van A naar B wordt verscheept. Prijs en product zijn de basics. Maar daarnaast verwachten mensen persoonlijke service en kennis van zaken, ook online. Wij zijn een officieel erkende apotheek. Klanten krijgen bij ons dus professioneel apothekersadvies. Of je nu contact neemt via mail, telefoon of chat, onze klantendienst staat je vriendelijk te woord en geeft het juiste deskundige advies. Net alsof je in een fysieke apotheek staat. Qua levering ten slotte heb je de keuze: ofwel ontvang je je bestelling via één van onze twee koerierdiensten aan huis, ofwel kan je in één van de 3.000 afhaalpunten terecht.”