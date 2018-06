"Om verlies dochtertje te verwerken" AGENT FIETST 500 KILOMETER IN ÉÉN DAG VOOR GOEDE DOEL XAVIER LENAERS

09 juni 2018

02u29 0 Tongeren Tom Vandendyck (39), vader van drie kinderen, begint vandaag aan een nieuwe uitdaging. Hij wil in één dag vijfhonderd kilometer fietsen naar Oostende en terug voor de vzw Boven de Wolken. Die vzw steunt ouders die een kindje verloren hebben. "Het helpt me het verlies van ons dochtertje Yana te verwerken", vertelt hij.

Twaalf jaar geleden moest Toms vrouw Kirsten Dreesen (32) bevallen van een eerste kindje. Na acht maanden voelde Kirsten dat haar dochtertje steeds minder bewoog in haar buik. Yana werd uiteindelijk dood geboren. Tom en Kirsten kregen daarna nog twee kinderen: Yuul (11) en Lowy (9). "Met deze tocht kan ik het verlies van Yana een plaats geven", getuigt Tom, die agent is van beroep.





Uitdaging

Deze morgen stapt hij in Bilzen op de fiets en hij hoopt tien uur later in Oostende aan te komen. Daar last hij een pauze van een uur in en fietst dan terug naar Bilzen. Praktisch onafgebroken vijfhonderd kilometer fietsen, is een zware uitdaging. "Maar ik vertrek niet onvoorbereid. Twee jaar geleden ben ik lange afstanden beginnen fietsen. Tussen zes- en achthonderd kilometer per week zat ik op de fiets. Mijn langste rit tot nu toe was 310 kilometer op een golvend parcours. Ik zal bij deze nieuwe uitdaging wel een klop krijgen, maar er rijden vrienden mee om me door de moeilijke momenten heen te helpen. Maar ik doe dit voor Yana."





Foto's

Tom is nog niet gestart aan zijn fietsmarathon of hij en Kirsten hebben al vierduizend euro ingezameld voor de vzw Boven de Wolken.





Kirsten gaat sinds drie maanden foto's nemen van kindjes die voor, tijdens of na de geboorte gestorven zijn. "Toen Yana stierf, heb ik zelf foto's gemaakt, van haar oortjes, vingertjes en voetjes. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want na enkele de jaren vervaagt het beeld van hoe je kindje eruitzag. Boven de Wolken bestond nog niet." Toen haar zus vorig jaar ook haar zoontje Floris moest afgeven, kwam Kirsten in contact met de organisatie. Sindsdien zit ze een dag in de week aan de telefoon om vragen van ouders te beantwoorden. "Daar las ik verslagen van fotografen over hoe dankbaar ouders zijn als hun kindje op foto vereeuwigd werd. Hoe ze hun baby in de armen nemen en er tegen praten."





Het motiveerde Kirsten om voor Boven de Wolken overleden kindjes te fotograferen. "Het is minder zwaar dan je denkt. Ik heb zelf een kindje verloren, dus ik weet hoe het voelt. Ouders vinden het zelfs fijn dat we foto's nemen. Als we de kamer binnen komen, feliciteren we hen ook met de geboorte van hun kind en dat waarderen ze."





Vrije giften zijn welkom op rekeningnummer BE40 0882 8407 1363 met vermelding Boven de Wolken.