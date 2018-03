"Nova was Rolls-Royce van de elektro" 100 ex-personeelsleden op reünie 20 jaar na sluiting XAVIER LENAERS

31 maart 2018

03u26 0 Tongeren Maar liefst 100 ex-personeelsleden van Nova, ooit de grootste producent van elektrische huishoudtoestellen, zijn samengekomen voor een reünie. "Een toestel van Nova, dat gaat nooit stuk", getuigen ze. "Maar wat ons vandaag ook nog bindt, 20 jaar na de sluiting, is de kameraadschap onder de collega's."

Goed 20 jaar geleden ging Nova dicht. Een sociaal drama voor Tongeren en omgeving, aangezien 550 mensen op straat kwamen te staan. Twee decennia later behoort Nova nog steeds tot het collectieve geheugen van Tongeren. Zo'n 100 oud-medewerkers daagden op voor een grote reünie georganiseerd door het Design Museum van Gent. Waarom het museum de reünie organiseerde? "We hebben liefst 250 toestellen van Nova in onze collectie, waaronder bijvoorbeeld friteuses, wafelijzers en andere apparaten", legt Sanna Van Bellingen van het museum uit. "En we wilden meer over die toestellen te weten komen. We hebben geluisterd naar de verhalen achter de toestellen, het ging ons om de emotionele en historische waarde van de gebruiksvoorwerpen. En in hoeverre een toestel van Nova als design kan bestempeld worden, ook daarin waren we geïnteresseerd."





Brol en geen brol

Over één zaak waren alle 100 ex-personeelsleden het roerend eens: de haardrogers, grillmachines en andere toestellen van Nova waren simpelweg niet stuk te krijgen. "De toestellen die door onze handen gingen, waren de Rolls-Royces van de elektrische apparaten", zegt Guy Goffin. "Maar er werden ook toestellen zoals eierkokers aangekocht en doorverkocht onder het merk Nova. Brol vergeleken met wat bij ons van de band liep."





Veel toestellen worden vandaag nog altijd gebruikt. Johan Haling (57) en z'n vrouw Anita Clauwers (56), die zestien en zes jaar bij Nova aan de slag waren, kunnen er van meespreken. "Onze mixer, frietketel en croque-monsieurmachine gaan al dertig jaar mee. Niet kapot te krijgen. Ze werden niet enkel met liefde gemaakt, maar waren gemaakt van oerdegelijke materialen. Wat een verschil met vandaag."





Nicole Balthasart (71) was 35 jaar lang aan de slag bij Nova. "Ik was amper 17 toen ik begon, ik was bij de eerste vier mensen die bij de opstart in 1962 werden aangeworven. Ik was ontvetter en stond aan het nikkelbad, hard labeur. Maar toch vond ik het dooderg dat de fabriek moest sluiten. We hebben de fabriek nog drie maanden bezet om te protesteren, maar dat haalde niets uit. Wat ons vandaag nog bindt, is de kameraadschap. We waren één grote, maar hechte familie. Vandaar dat er zoveel volk is tijdens deze reünie."