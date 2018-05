"In spoor van mensen achter stenen" Gallo-Romeins Museum haalt Stonehenge naar Tongeren XAVIER LENAERS

19 mei 2018

02u37 0 Tongeren 's Werelds best bewaarde prehistorische monument komt naar Tongeren. Stonehenge werd vorig jaar bezocht door 1,6 miljoen toeristen.

Brits toparcheoloog Mike Parker Pearson, curator van de expo die vanaf oktober in het Gallo - Romeins Museum loopt, verklapte ons al enkele mysteries over de steencirkel.





"Een meesterwerk in de bouwkunde", noemt Mike Parker Pearson het megalithisch monument in het zuiden van Engeland. De professor archeologie bestudeerde de site jarenlang en hij is nu curator van de tijdelijke tentoonstelling 'Stonehenge, voorbij het mysterie' die begin oktober 2018 zal lopen in het Gallo- Romeins Museum. "Natuurlijk konden we de megalieten zelf niet naar Tongeren halen", zegt directeur van het museum Bart Distelmans. "In de plaats brengen we het verhaal van de mensen achter de stenen. We geven hun leefwereld weer en kruipen in hun hoofden."





Stonehenge werd vanaf 3.000 voor Christus opgetrokken, maar de meeste stenen die vandaag nog als kathedralen overeind staan, dateren van 2.500 voor Christus. Wie heeft ze daar geplaatst? Van waar komen ze? Hoe zijn ze daar terecht gekomen? En wat was de betekenis van het monument? De opgravingen geven een antwoord op vele van die vragen. Wat meteen duidelijk is: het is geen verzameling stenen die zomaar kriskras zijn neergelegd of rechtgezet. "Ze staan in vier cirkels met 60 stenen", zei Bart Demarsin, afdelingshoofd van de tijdelijke tentoonstellingen. "Midden in de cirkel voel je haast letterlijk de hand van de mensen die de stenen hebben gesleept, verplaatst, bewerkt en rechtgezet."





Houten spoorweg

Het moet een huzarenstuk geweest zijn om de stenen - de kleinsten wegen twee tot vier ton, de mastodonten tussen 20 en 28 ton - naar Stonehenge te brengen. "Een aantal kwam van 30 kilometer van hier, anderen kwamen van maar liefst 240 kilometer verder. Het duurde een jaar om de laatste exemplaren ter plaatse te brengen", legt Pearson uit. Een paar honderd mensen waren nodig om de mastodonten te vervoeren. Volgens Pearson gebeurde het op een ingenieuze manier. "Ze legden een houten spoorweg aan. De stenen werden vervolgens op een slede geplaatst, waarna ze met koorden en door een paar honderd mensen over de rails werden getrokken", onthult de Stonehenge-kenner. Toch hangt ook hierover nog een sluier van geheimzinnigheid.





Dat geldt ook voor de functie(s) van Stonehenge. Een heilige plek? Het Lourdes van de oudheid? Of was het een hemelse kalender? Pearson komt met een totaal nieuwe theorie. "Het was een plek waar veel mensen samenkwamen om te rouwen. In de buurt bouwden ze feesten. Stonehenge was een plek van levenden en doden, een begraafplaats en een plek om de voorouders te eren."





Grafvondsten

'Stonehenge, het mysterie voorbij' brengt in het Gallo-Romeins Museum een visueel krachtig verhaal. "Het is de eerste grote overzichtsexpositie over het monument die op het Europese vasteland plaatsvindt", zei Bart Demarsin. "Bijzondere gebruiksvoorwerpen uit been, steen, brons, koper en goud komen over en grafvondsten en crematieresten, maar ook prachtig versierd aardewerk. We vertellen het verhaal van Stonehenge met animatie, filmpjes, maquettes en tekeningen. Extra aandacht gaat naar de kinderen voor wie we een audiotour op hun niveau uitwerken. Ook houden we voor hen workshops."





Op 13 oktober 2018 opent de tentoonstelling en ze loopt tot en met 21 april 2019. Meer info op www.galloromeinsmuseum.be.