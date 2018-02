"Iets nodig? Dan pleeg ik een overval" 14 februari 2018

02u49 0

K.D. (36) en N.O. (37), twee mannen van Afrikaanse afkomst uit Luik en Herstal, zijn elk veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden en een boete van 800 euro omdat ze op 30 oktober een inbraak pleegden in een woning aan de Luikersteenweg in Tongeren. Een getuige zag hoe beide heren eerst aan de voordeur aanbelden. Toen ze vaststelden dat er niemand thuis was, wandelden ze naar de achterzijde van de woning. Daar sloegen ze het glas van de achterdeur van de woning stuk om binnen te geraken. Ze gingen met de laptop van de bewoner aan de haal. De politie zette de achtervolging in en kon de beklaagden op basis van de persoonsbeschrijving van de getuige onderscheppen. De laptop en het inbrekersmateriaal hadden ze intussen al gedumpt. "Als ik iets nodig heb, pak ik een wapen om een overval te plegen", verklaarde N. tijdens zijn verhoor bij de politie. Achteraf verklaarde hij dat hij dat in een opstoot van woede had gezegd, maar de rechtbank tilde zwaar aan de uitspraak. "Er is geen sprake van spijt of schuldinzicht", luidde het vonnis. "Deze uitspraak is tekenend voor de criminele ingesteldheid van beide beklaagden, waarvan hun strafrechtelijk verleden getuige is."





(VCT)