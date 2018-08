"Goed dat de kijker ook onze zware dossiers eens kan volgen" Camera's in Tongeren voor Een nieuw seizoen van 'De Rechtbank' TOON ROYACKERS

11 augustus 2018

02u27 0 Tongeren Een nieuw seizoen, een nieuwe rechter. Op 20 augustus herneemt tv-zender Vier 'De Rechtbank', en voor het eerst krijgt u ook Ariane Braccio in de correctionele rechtbank van Tongeren aan het werk te zien. De makers hadden eerder al eens gevraagd of ze mee wilde werken, en deze keer stemde ze in.

Wanneer we rechter Ariane Braccio ontmoeten, heeft ze onze naam al online opgezocht - ze herkent ons zelfs. Ze weet wat uw reporter gestudeerd heeft, en wat hij tegenwoordig zo ongeveer doet. Het journalistieke metier zou haar ook niet misstaan, dunkt ons.





Straf. Doet u dat altijd, zo eerst even de naam googelen?

"Neen, helemaal niet. Ik wilde de naam kunnen plaatsen, en zien wat je doet. Ik heb zelf bewust geen account op sociale media."





Klinkt logisch. U ziet voortdurend mensen die gruwelijke dingen gedaan hebben. Word je dan zelf niet heel erg achterdochtig?

"Goh, dat is een heel moeilijke vraag. Achterdochtig lijkt me niet het juiste woord, maar ik ben wel voorzichtig. Een café met een kwalijke reputatie vermijd ik liever. Ik zie ook vaak problematisch drugsgebruik en word regelmatig geconfronteerd met de gevolgen ervan. Dus ik ben wel erg waakzaam, ja. Maar als ik een toga aantrek en een zittingszaal binnenstap, dan ben ik toch weer meteen 'in het ambt'. Dan oordeel ik alleen over het dossier en de feiten zelf. Dat is mijn job, dat mag de samenleving van mij verwachten. Het gaat dan over de daders, de slachtoffers en de feiten."





We gaan ook best zware dossiers van u zien in De Rechtbank...

"Klopt, maar dat wou ik ook. Uiteraard hebben alle zaken - groot of klein - voor de betrokkenen een even groot belang. Maar ik wilde wel laten zien dat we hier met bijzonder ernstige feiten geconfronteerd worden, die een grote impact hebben op de samenleving. Het is niet altijd evident om van alle betrokkenen de toestemming te krijgen om te filmen. Maar in een aantal dossiers is dat nu dus gelukt. De ploeg van Woestijnvis heeft bijvoorbeeld een zaak rond partnergeweld gevolgd, net als zedenzaken en een gewelddelict. Goed dat de kijker dat eens allemaal kan volgen."





U heeft de opnames al mogen zien. Schrikt u dan?

"Ja, toch wel. Je weet nooit hoe je zelf overkomt in de rechtbank. Ik vond mijn eigen stem bijvoorbeeld nogal vreemd. Maar hoe dan ook ga ik mezelf blijven. Ik ga niets veranderen nu ik die beelden gezien heb."





Geeft zo'n programma eigenlijk een correct beeld van wat zich in de rechtbank allemaal afspeelt?

"Best wel. Het is geen fictie: alles wat je ziet, heeft zich precies zo afgespeeld. Maar het is voor de programmamakers natuurlijk onmogelijk om alles uit te zenden. Aan zo'n uitspraak gaat telkens heel wat vooraf, terwijl de kijker de start van de zitting te zien krijgt en niet veel later de uitspraak. Je zou thuis in de zetel kunnen denken dat we ons oordeel bijzonder snel klaar hebben, maar zo werkt het uiteraard niet. We hebben vijf jaar Rechten gestudeerd, examens afgelegd en stages moeten doorlopen voor we in het vak terechtkwamen. Elk vonnis is met zorgvuldige afweging tot stand gekomen. Als je dat in het achterhoofd houdt, dan ben ik wel heel tevreden met dit programma."





Klopt het dat de makers al jaren aan uw mouw trekken?

"Jaren is wat overdreven, maar het heeft wel even geduurd. Ik vond het vooral belangrijk dat er zaken voorkomen die een relevant beeld geven, en dat was nu wel het geval. Tegelijkertijd moet je ook veel mensen op één lijn krijgen. Het Openbaar Ministerie, de slachtoffers en de verdachten moeten allemaal toestemming geven. Uiteraard zien we hier ook veel andere, juridisch zeer uitdagende zaken rond pakweg witteboordcriminaliteit of regelrechte drugsmaffia. Die willen er om evidente redenen geen camera bij."





U bent destijds begonnen terwijl Justitie grondig hervormd werd. De tijden van de witte mars, de grote volkswoede. Is rechtspraak vandaag echt beter?

"Voor de slachtoffers is het nu absoluut beter. Er zijn nu justitie-assistenten die de mensen goed begeleiden, uitspraken verduidelijken en procedures uitleggen. Dat was vroeger niet het geval. Er zijn misschien nog hervormingen nodig, maar voor de slachtoffers werd er zeker al veel gedaan."





Tot slot: u bent afkomstig uit de Kempen. Hoe komt u dan als rechter in Tongeren terecht?

"Het is als strafrechter beter om geen recht te spreken in de streek waar je zelf woont. Je moet voldoende onpartijdigheid en afstand aan de dag kunnen leggen. Dat kan ik hier in Tongeren. Het is hier ook een collegiale rechtbank waar goed samengewerkt wordt. Bovendien is Tongeren goed bereikbaar, natuurlijk. Ik woon dichter bij Antwerpen, maar mijn collega's staan in die richting in de file, terwijl ik vlot naar mijn werk in Limburg kan."