"Gedaan met sluipverkeer door dorpen" NOORDELIJK DEEL OMLEIDINGSWEG KLAAR TEGEN LENTE 2019 XAVIER LENAERS

28 augustus 2018

02u47 0 Tongeren Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is begonnen met de aanleg van de omleidingsweg in Tongeren. Die verbindt de Bilzersteenweg met de Maastrichtersteenweg. Het noordelijk deel - van de Bilzersteenweg naar de Baverstraat in 's Herenelderenzal tegen de lente van volgend jaar klaar zijn. Doel? Het verkeer weren dat niet in het centrum of op de ring moet zijn.

De huidige werken hebben betrekking op het noordelijk deel van de omleiding die van de Bilzersteenweg naar de Baverstraat in 's Herenelderen loopt. Het traject is 500 meter lang en kost 1,5 miljoen euro. Het oostelijk deel, van de Baverstraat tot de Maastrichtersteenweg zal na 2020 uitgevoerd worden. Dat tracé ligt vast, onteigeningen moeten nog volgen. "We willen dat het sluipverkeer niet langer door Henis komt", zegt Sep Van Dyck, de woordvoerder van het agentschap Wegen & Verkeer





"Dat verkeer rijdt nu op kronkelende straten waar veel gezinnen wonen", vervolgt hij. "Het zorgt voor onveilige toestanden. Ook is het de bedoeling om het verkeer van en naar ziekenhuis Vesalius (Berg) beter te ontsluiten. Met de omleiding zal het ziekenhuis vanuit Hoeselt en het naburige Bilzen beter bereikbaar zijn. En we houden zwaar verkeer weg van de kleine ring."





Weggegooid geld

Volgens het Actiecomité Samen Sterk Buurtvereniging is het laatste deel van de noordoostelijke omleiding overbodig. "Parallel aan het ziekenhuis ligt Hazelereik, dat vandaag al als verbindingsweg dient tussen de Maastrichtersteenweg en de Baverstraat. Een tweede weg (de noordoostelijke) met dezelfde functie is niet nodig. Het is weggegooid geld", vindt Pierrot Schoefs, woordvoerder van het actiecomité. Het comité vindt een kruispunt met verkeerslichten en afslagstroken op de Maastrichtersteenweg niet wenselijk. "Het is een ramp voor de omwonden. Ze vrezen voor extra lawaaihinder en méér stof. Ook zullen omwonenden het moeilijker hebben om vanuit hun huis de Maastrichtersteenweg op te rijden of de weg over te steken. Dat zal onveiliger zijn."





Op de Bilzersteenweg ter hoogte van de omleidingsweg zijn ook werken bezig voor de inrichting van een kruispunt met de Nieuwe Steenweg met verkeerslichten en afslagstroken. Daar komen twee verhoogde bushaltes. "De omleidingsweg telt twee rijvakken met aan beide kanten een berm, gracht, fietspad en groene buffer", licht Van Dyck toe. "Ter hoogte van de Bodemweg waarmee de omleidingsweg kruist, komt een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. De Bodemweg wordt daar afgesloten voor het verkeer."





En wat met de zuidoostelijke omleidingsweg van de Maastrichtersteenweg tot de Luikersteenweg?. "Hier willen we industrieterrein Overhaem ontsluiten", aldus Van Dyck. "Het tracé ligt nog niet vast en er is nog geen budget. Wel is voor onteigeningen 4 miljoen euro vastgelegd."