"Drogere en hardere frieten op komst" 02 augustus 2018

02u27 0 Tongeren Ook andere gewassen lijden onder deze droogte. Landbouwingenieur Martine Peumans van vzw PIBO-campus somt de schade op.

"Wat de aardappelen betreft kan men op basis van staalnames over heel Vlaanderen concluderen dat de opbrengst 2 tot 10 ton per hectare lager ligt op hetzelfde aantal groeidagen in vergelijking met het 10-jarig gemiddelde. De kwaliteit kenmerkt een zeer hoog onderwatergewicht, hetgeen resulteert in drogere en hardere frieten. Daarbij vertonen heel wat percelen reeds het begin van afrijping omwille van het zeer droge en warme weer. Bij de suikerbieten ligt de opbrengst op dit moment onder het gemiddelde in vergelijking met andere jaren. Als we naar de maïs kijken, zien we dat de bloeiperiode er veel vroeger gekomen is dan normaal, hierdoor zal ook de afrijping sneller plaatsvinden. In Noord-Limburg is men zelfs al uitzonderlijk vroeg overgegaan tot oogsten van de maïs als veevoeder." (DSS)