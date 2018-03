"56 procent van de kinderen heeft een gsm" STUDENTEN VIIO ONDERZOEKEN SMARTPHONEGEBRUIK 8- TOT 12-JARIGEN XAVIER LENAERS MARCO MARIOTTI

03u02 0 Tongeren Meer dan de helft van de Tongerse kinderen tussen 8 en 12 jaar heeft een gsm. Dat blijkt uit onderzoek van vier laatstejaarsstudenten aan VIIO Tongeren die het smartphonegebruik bij kinderen onderzochten. "We schrokken soms zélf van de resultaten", aldus de studenten.

Wat begon als een idee voor het eindwerk van vier zesdejaarsstudenten Humane Wetenschappen aan VIIO, draaide uit op een grootschalig én verrassend onderzoek. Studenten Michael Béres, Debbie Coemans, Géraldine Trevisson en Mathisse Noelmans kwamen samen op het idee om het smartphonegebruik bij de Tongerse jeugd onder de loep te nemen. Maar liefst 844 leerlingen uit Tongeren werkten eraan mee. "We hebben zeker tien lagere scholen aangeschreven van Tongeren-centrum, maar ook uit de omliggende deelgemeenten", legt Mathisse (18) uit. "Nadat we onze enquête helemaal op punt hadden, zijn we die op de scholen gaan afnemen. In totaal gaat het om maar liefst 800 kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar."





De vier studenten wilden voornamelijk weten op welke leeftijd kinderen vandaag al een gsm of smartphone hebben en op welke wijze ze daarmee omgaan. Ook de rol van de ouders vonden ze belangrijk.





Opvallende cijfers

"Nadat we de vragenlijsten verwerkt hadden tot grafieken, werden de resultaten pas echt duidelijk. We schrokken er zelfs van." Zo'n 56 procent van de jongeren tussen 8 en 12 jaar heeft een gsm. Bijna de helft van alle ondervraagden heeft een abonnement, waar de meerderheid dan weer niet van weet hoeveel euro mama of papa er per maand aan uitgeeft. Een derde mag de gsm 's avonds mee naar de slaapkamer nemen. "Dat vonden we een van de meest opvallende cijfers. En ook dat een vierde van de kinderen hun gsm al op hun zevende of jonger kreeg. Gemiddeld krijgt de meerderheid het rond hun elfde."





Onderschat

De gsm dient vooral om spelletjes op te spelen, zo blijkt. Verder zijn vooral sociale media, Messenger en YouTube geliefd. "Met hun gsm blijven ze na schooltijd in contact staan met hun klasgenootjes, of ze kijken filmpjes op hun gsm", aldus de onderzoekers. De resultaten werden gisterenavond officieel voorgesteld aan alle directieleden van de lagerescholen én heel wat ouders. "We zijn fier met wat we hebben verwezenlijkt, en hopen natuurlijk dat we ook geslaagd zijn. Eerlijk, we hadden niet gedacht dat het zoveel werk ging zijn, maar het geeft veel voldoening. Of we later een job willen als onderzoeker of iets in die sector, weten we nog niet, maar we hebben enorm veel bijgeleerd. Dit was allemaal nooit gelukt zonder de goede begeleiding van onze klastitularis Filip Brone."