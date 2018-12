Toerisme Wuustwezel organiseert kerstwandeling Toon Verheijen

05 december 2018

Toerisme Wuustwezel organiseert op zaterdag 15 december een kerstwandeling. De wandeling vertrekt aan GC Kadans 18, 18.30, 19 en 19.30 uur. De wandeling van vijf kilometer en enkele tussenstops duurt ongeveer 2,5 uur. Iedereen is welkom en kan achteraf genieten van een hapje en een drankje.

Vooraf inschrijven met vermelding van het uur van vertrek kan via toerisme@wuustwezel.be of via 03/690.46.43. Deelnemen kost 5 euro. Kinderen jonger dan 12 mogen gratis mee.