Zwemspetters in de Blyckaert 06 februari 2018

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar leggen morgen van 13.30 uur tot 16 uur een tiental proeven af in zwembad de Blyckaert. Tijdens de Tiense Zwemspetters is er een hindernissenparcours, aquagym, volleybal, en een krokodillenrace. Dit evenement wordt georganiseerd door de Sportdienst en de Stichting Vlaamse Schoolsport. Op woensdagnamiddag is het zwembad tot 16 uur gesloten voor het gewone publiek.





(HCH)