Zware hinder op de Vesten in april en mei 29 maart 2018

De volgende twee maanden wordt er grote hinder verwacht door de werken op de Tiense Vesten. Zo zal de Veldbornstraat vanaf 4 april afgesloten worden van de Vesten. "Dat is nodig zodat de aannemer de riolering en de bovenliggende weginfrastructuur op het kruispunt kan heraanleggen", zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Het zal dus voor een periode van ongeveer twee maand onmogelijk zijn om vanuit de Veldbornstraat de Vesten op te rijden of omgekeerd, van op de Vesten de Veldbornstraat in te rijden", gaat Anton verder. "Vanuit de Veldbornstraat kan men wel nog de Waaibergstraat bereiken en omgekeerd. Zodat tijdens de werken het verkeer toch nog alle kanten uit kan, zullen er omleidingen voor automobilisten zijn via de Gilainstraat en via de Kapelstraat en de Kapucijnenstraat." De komende weken zullen ook de Tiense Vesten zelf een aantal keer volledig afgesloten worden voor alle verkeer ter hoogte van de Veldbornstraat en de Slachthuisstraat. Dat zal 's nachts en in het weekend gebeuren om de verkeershinder te beperken.





Intussen lopen de werken aan de Sliksteenvest en de Leopoldvest naar hun einde toe. Na afloop hiervan in juni zal de werf zich tot september verplaatsen naar het kruispunt van de Slachthuisstraat. In de loop van mei organiseert AWV een infoavond voor de omwonenden van die zone. Meer informatie over de werken aan de Tiense Vesten vind je op de website van AWV.





(VDT)