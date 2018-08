Zorgverleners Villa Rosa nu ook ontslagen in Tiense WZC Huize Nazareth 31 augustus 2018

02u32 0 Tienen Eind juli kwam aan het licht dat vier vrouwelijke zorgverleners ongepaste en vernederende foto's zouden gemaakt hebben van bewoners met dementie in het woonzorgcentrum Villa Rosa in Sint-Truiden. Ook was er sprake van fysiek geweld. Vandaag raakt bekend dat ze alle vier opnieuw aan de slag gingen in Huize Nazareth.

De vier vrouwen zouden het ongepaste beeldmateriaal gepost hebben in een besloten Messengergroep die ze "Ons Groepke" noemden. De groep en de beelden zouden intussen gewist zijn. In de week van 18 mei hebben de vier vrouwen zelf ontslag genomen. Ondertussen bevestigt het parket van Hasselt dat het onderzoek nog steeds lopende is.





Nu raakt het nieuws bekend dat de vrouwen alle vier opnieuw in een zorgverlenende functie aan de slag gingen bij Woonzorgcentrum Huize Nazareth in de Tiense deelgemeente Goetsenhoven, waar ze nu recent zijn ontslagen.





Directeur Gust Rector van het Woonzorgcentrum Huize Nazareth reageert: "Deze vier vrouwen hebben zich inderdaad voordat de zaak Villa Rosa in de media losbarstte, druppelsgewijs aangediend in ons Woonzorgcentrum Huize Nazareth. Als reden waarom zij Villa Rosa verlieten gaven zij aan dat het Woonzorgcentrum Villa Rosa in financiële problemen zou zijn geraakt. Toen de zaak Villa Rosa in alle hevigheid losbarstte hebben wij de reflex gehad om alle ex-werknemers van Villa Rosa uit te nodigen voor een gesprek. Daaruit kwamen dus andere feiten aan het licht waarop wij besloten om de samenwerking met de vier vrouwen te beëindigden.





Wij vinden het niet kunnen dat zij belangrijke informatie achtergehouden hebben in functie van hun job tijdens hun sollicitatiegesprek." (DSS)