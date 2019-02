Zone 30 in Hoveniersstraat vdt

01 februari 2019

In het kader van de werken aan de Tiense Vesten wordt momenteel ook de Hoveniersstraat heraangelegd. Na de heraanleg zal in de volledige straat een zone 30 ingevoerd worden en wordt een gedeelte van de straat ook parkeervrij om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verhogen. Die beslissing werd gisteren in de gemeenteraad genomen. Raadslid Nele Daenen (sp.a) maakte wel de opmerking dat er nu al regelmatig wagens deels op het voetpad geparkeerd staan en vraagt dit in het oog wordt gehouden.