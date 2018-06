Zomer vol tapas in Oud College TOM EN JAN OPENEN POP-UPBAR 'PINCHO' IN TIENEN VANESSA DEKEYZER

16 juni 2018

02u33 0 Tienen Het Oud College wordt deze zomer een trekpleister in Tienen. Want behalve de gloednieuwe Beach Bar, opent ook de eerste pop-up tapas- en pinchosbar Pincho er de deuren. Creatieve breinen achter dit concept zijn Tom De Goignies en Jan Schevenels, die in 2016 ook al begonnen met de succesvolle start-up Barbecuechef.

Op een boogscheut van de Grote Markt en op wandelafstand van de Kazerneparking zal Pincho iedereen verwennen met lekkere aperitieven, hippe pinchos, tapas om te delen en de beste Spaanse wijnen. "We waren net op zoek naar een nieuw bedrijfspand in de Tiense regio, toen David Titeca bij ons kwam aankloppen om een pop-up te openen in het Oud College. We moesten er toch even over nadenken, want onze andere start-up Barbecuechef draait op volle toeren en nog een nieuwe zaak erbij nemen, was niet meteen het plan", vertellen Tom en Jan.





Het duo besliste dan toch de stap te wagen en dat met een nieuw concept. "Na wat brainstormen en een marktanalyse over de Tiense restaurants leek een concept van pinchos en tapas in Tienen de beste keuze. Pinchos zijn niet zo bekend in België, maar in Noord-Spanje kan je deze lekkere tapas op broodjes in de hipste bars vinden. Wij combineren ze met enkele klassieke tapas en ook lekkere aperitiefplanken met de beste charcuterie en kaas uit Spanje. Ook de wijnkaart kleurt volledig Spaans."





Kritiek

Tom en Jan vinden het een beetje vreemd dat er wat kritiek kwam van andere horecaondernemers uit het Tiense. "Eigenlijk zijn wij helemaal geen concurrentie voor andere ondernemers. Ook wij betalen huur en moeten in ons pop-upconcept onze kosten op een jaar terugverdienen. We kunnen vertellen dat dit geen evidentie is. Toch hebben we de ambitie om van Pincho een gevestigde waarde in Tienen te maken en zullen we bij een succesverhaal ook na de pop-up een locatie zoeken om Pincho verder te zetten."





Volgens beide heren heeft Tienen nog meer nood aan pop-ups en creatieve start-ups. "Wanneer we in Tienen nog creatieve horeca-ondernemers kunnen aantrekken, zal dit de stad en ook andere horecazaken alleen maar ten goede komen. Voor ons is een pop-up de ideale opstap naar een definitief horecabedrijf." Pincho zal in de zomermaanden geopend zijn op vrijdag, zaterdag en zondag. Reserveren kan via pincho.be