Zoete eindejaarsfeesten voor iedereen Christian Hennuy

19 december 2018

13u55 1 Tienen De Tiense Suikerraffinaderij (TS) en de Belgische Federatie van de Voedselbanken wensen aan iedereen warme en zoete eindejaarsfeesten. Het gaat om meer dan de 50 ton suiker die TS jaarlijks aan de Belgische voedselbanken schenkt, want nu is er de campagne #SweetChristmas4All.

Duurzaam suiker produceren uit de suikerbiet met respect voor mens en milieu, dat is een doel dat de Tiense Suikerraffinaderij al meer dan 180 jaar nastreeft. Daarnaast vormt de Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB) eveneens voor velen een mooie en vaste waarde in het Belgische landschap. Reeds 30 jaar handelen negen regionale deelwerkingen niet alleen tegen honger en voedselverspilling, maar bevorderen ze ook de sociale re-integratie van minderbedeelden. TS schaart zich hierachter. Het resultaat hiervan is een afspraak waarbij de Tiense Suikerraffinaderij jaarlijks 50 ton suiker schenkt aan de Belgische Voedselbanken. In december, om de mensen meer warm te maken voor zoete eindejaarsfeesten, breit het bedrijf een sociale campagne aan dit initiatief, i.s.m. de BFVB. Zo neemt #SweetChristmas4All een duik in de wereld van de bij de Voedselbanken aangesloten liefdadigheidsvereniging Tabita te Brussel. Zes video’s laten het verhaal achter zes gezichten zien die er wekelijks langskomen voor hun voedselpakket of er een handje toesteken om van Tabita een solidaire en warme plek te maken. “Je ziet een plek waar een grote en diverse familie samenkomt, waar er wordt gelachen, samen gegeten en met liefde naar elkaar geluisterd. Zoveel warmte laat niemand koud,” zegt Isabelle Roelandts, woordvoerster van de Tiense Suikerraffinaderij. De kern van de campagne is de mogelijkheid die eenieder de kans krijgt om een persoonlijk kerst-e-card via www.sweetschristmas4all.be te sturen naar één of meerdere van die zes personen die in de filmpjes aan het woord komen. Of indien je het wil, zelfs naar alle mensen achter de vereniging Tabita. “We moedigen iedereen aan om de video’s te delen op sociale media en zoveel mogelijk zoete en warme kerstboodschappen te sturen,” klinkt het.