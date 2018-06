Zeven personen opgepakt voor drugsfeiten in Viaductstraat 26 juni 2018

In de Viaductstraat in Tienen werden zeven personen opgepakt voor feiten in verband met drugs. De zaak is in gerechtelijk onderzoek. Vandaag geeft het parket normaal meer uitleg bij de zaak. Gisternamiddag voerde de politie alvast bijkomend onderzoek uit in het pand, dat meteen verzegeld werd. (VDT)