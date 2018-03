Zesjarigen vieren Lentefeest bij Tiense Vrijzinnige Kring 29 maart 2018

De Tiense Vrijzinnige Kring (TVK) organiseerde samen met de leerkrachten NCZ, het Huis van de Mens, deMens.nu en het IMD Vlaams-Brabant het Lentefeest voor zesjarige kinderen.





Bij het Lentefeest in zaal Manège waren er 34 feestelingen en meer dan 300 aanwezigen. Het Lentefeest is de symbolische stap die het zesjarig kind zet van de kleuterschool naar de lagere school, waar alles al wat ernstiger wordt. Het is ook het eerste contact met de cursus en de leerkracht NCZedenleer, die in principe de leerling zal begeleiden gedurende de jaren in de lagere school.











