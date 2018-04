Zesde Tiens Dartstoernooi wijkt uit naar Glabbeek 07 april 2018

02u24 0 Tienen Het Tiense Open Dartstoernooi is komende zondag toe aan de zesde editie. In zaal Glazuur vind je dan liefst twintig standen.

De toernooileiding is in handen van Jos Vanbergen. Iedereen is welkom vanaf 10.30 uur. "We hebben een wedstrijd voor mannen en vrouwen samen, en eentje voor de geslachten apart", zegt David Es, die het toernooi nu al voor de zesde keer organiseert. "De deelnemers komen uit alle hoeken van ons land, en zelfs uit Nederland. We verwachten er zo'n 150. Om 19 uur beginnen de finales."





Steeds meer deelnemers

De eerste drie edities van het toernooi vonden nog plaats in Café t'Hoekske in Tienen, maar door het toenemende aantal deelnemers zag de organisatie zich genoodzaakt om een ruimer onderkomen te zoeken. In de voorbije twee jaar werd dat de zaal aan de voetbalkantine in Hakendover, maar dit jaar wordt er dus uitgeweken naar zaal Glazuur in Glabbeek.





(VDT)