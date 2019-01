Zes maanden cel voor kopstoot aan minderjarige KAR

24 januari 2019

14u59 0 Tienen Een twintiger uit Tienen is bij verstek veroordeeld tot zes maanden cel voor een kopstoot aan een minderjarige.

Het slachtoffer was op 12 juni vorig jaar op weg naar huis en kruiste twee mannen op een bankje. Toen de 17-jarige voorbij wandelde, zou een van de twee hem hebben uitgemaakt voor “homo.” Toen de tiener daarop reageerde, sprong Lorenzo D. onmiddellijk recht en deelde hem een kopstoot uit. Als gevolg hiervan was de minderjarige tien dagen arbeidsongeschikt. De dader ging niet in op het betalen van een minnelijke schikking en hij bleef ook afwezig in de Leuvense rechtbank. Het parket vorderde 10 maanden cel. De rechter maakte daar zes maanden van. “De beklaagde kwam al in aanraking met het gerecht tijdens zijn minderjarigheid. Ondertussen liep hij verschillende veroordelingen op, ook voor geweldmisdrijven.” De twintiger kreeg ook een boete van 400 euro effectief.