Zes beste Belgische jaarprestaties voor miniemen meisjes RCT Atletiek vdt

10 april 2019

Racing Club Tienen Atletiek (RCT) kan terugblikken op een zeer sterk winterseizoen bij de miniemen meisjes. Van de acht indoorproeven gingen de miniemen meisjes aan de haal met maar liefst zes beste Belgische jaarprestaties (BBJP). Een nooit eerder geziene prestatie.

In het polsstokspringen wipte Jolien Hoylaerts over 2m63. Lisa Lubula klokte op de 60m af in 8”04 en de 150m liep ze in 19”52. Laure Mondelaers tenslotte schreef drie van de zes BBJP’s achter haar naam: 9”30 op de 60m horden, 1m58 in het hoogspringen en 13m75 in het kogelstoten.

Enkele jaren geleden begon RCT Atletiek meer in te zetten op zijn jeugdatleten. Stilaan lijkt die keuze zijn vruchten af te werpen. Want naast deze zes BBJP’s bij de miniemen meisjes, behaalde de Tiense atletiekclub het gouden kwaliteitslabel van de Vlaamse Atletiek Liga voor zijn sterke jeugdwerking.