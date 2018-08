Ze zijn klein, maar lekker zoet dit jaar DROOGTE HEEFT GEEN AL TE GROTE IMPACT OP SUIKERBIETENOOGST: CHRISTIAN HENNUY

18 augustus 2018

02u21 0 Tienen Zowat een maand voor de start van de suikerbietencampagne zijn ze nog heel klein. "Toch is de droogte niet zo erg geweest voor suikerbieten, omdat deze plant met soms twee meter lange wortels goed kan overleven. Het wordt evenwel geen topjaar zoals vorig jaar", zegt Jan Ingels, directeur van de suikerfabrieken.

De suikerbieten zijn door het natte voorjaar iets later uitgezaaid, maar door het warme weer in april verliep de kieming en ontwikkeling van de biet zeer goed. Daarna kwam de droogte. "Voor juiste voorspellingen is het nog te vroeg. De bieten zullen een hoge suikerrijkheid hebben, maar de tonnage ligt zeker lager dan het voorbije topjaar. De gemiddelden zullen sterk verschillen per regio. Maar de recent gevallen regen kan nog veel goedmaken", aldus Jan Ingels. Vorig jaar brachten de bietenpercelen gemiddeld 95 ton suikerbieten per hectare op met een suikergehalte van meer dan 18%. Dat betekende 17 ton suiker per ha.





Landbouwer Yves Flawinne uit Hoegaarden denkt ook dat de droogte niet al te veel invloed zal gehad hebben. "Voor het suikergehalte zal er geen probleem zijn, maar ik verwacht toch een tiental ton minder bieten per hectare. Maar onze bieten hebben nog twee maanden tijd om bij te komen", zegt Yves, die veel meer schade constateert aan de aardappeloogst. Of suikerbieten nog een interessante oogst is, sinds de liberalisering van de suikerprijzen? "Vroeger waren suikerbieten een topvrucht, maar nu helemaal niet meer. Ik krijg nu ongeveer de helft van de prijs die mijn grootvader ervoor kreeg, en de kosten zijn enorm toegenomen. Ze hebben ons gevraagd meer bieten uit te zaaien, maar ik heb dat niet gedaan. Eigenlijk verkies ik momenteel cichoreiteelt boven de suikerbieten", aldus Yves.





Nieuwe klontjes

Ondertussen wordt in de suikerfabriek alles klaargemaakt voor de suikerbietencampagne. "We investeren jaarlijks ongeveer 15 miljoen euro in onze twee suikerfabrieken in Tienen en in Longchamps. Naast de standaard revisies zijn er grote herstellingen aan de diffusietrommels, de turbines, de pulppersen, de bietensnijmolens en de stroomgenerator. Vorige campagne hadden we problemen met onze 57 meter hoge kalkoven. Daarin wordt de volledige hittebekleding vernieuwd. Uiteraard zitten we ook niet stil op het commerciële vlak. Vorig jaar lanceerden we nieuwe Espresso klontjes en de vijf gram harde klontjes. Recent werd een klontjeslijn geplaatst voor innovatieve producten en werden de grote suikertabletten 'Shukr' voor de theedrinkers op de markt gebracht. In het najaar komen nog nieuwe klontjesvormen op de markt, niet alleen op de Belgische, maar ook in het buitenland", besluit Ingels.