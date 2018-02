Yvonne en Roger zijn briljanten koppel 27 februari 2018

02u27 0

Roger Denis (89 jaar) en Yvonne Vandenbergh (88 jaar) vierden aan de Potstraat in Bost hun 65ste huwelijksverjaardag. Het briljanten echtpaar kreeg twee dochters, één kleinkind en één achterkleinkind. Roger is altijd hoofdwachter geweest - 'chef garde', zoals ze dat noemden bij de Spoorwegen - tot aan zijn pensioen in maart 1984. Yvonne bleef altijd moeder aan de haard. Het echtpaar is 25 keer naar Spanje getrokken om te overwinteren, maar nu doen ze het niet meer.





Televisie kijken, kaarten en in de tuin werken zijn hun huidige hobby's.





(HCH)