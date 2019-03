Yvonne blijft lustig kaarsjes uitblazen: vandaag vierde ze haar 107de (!) verjaardag vdt

06 maart 2019

18u29 7

Al verschillende jaren worden we in het rust- en verzorgingscentrum Vondelhof (Armonea) in Boutersem uitgenodigd om in het bijzijn van haar medebewoners, familie en vrienden te klinken op Yvonne Struyven. En dat was dit jaar niet anders. Het is dan ook bijzonder om te verjaren eens je de kaap van 100 jaar gepasseerd bent. En Yvonne blijft rustig verder kaarsjes uitblazen, wat haar ten zeerste gegund is.

Als oudste van drie kinderen werd Yvonne op 6 maart 1912 als oudste van drie kinderen geboren in Meldert bij Hoegaarden, waar ze ook het grootste deel van haar leven woonde. Eind 2008 verhuisde ze naar het Vondelhof, waar ze zich goed voelt en waar ze graag gezien is.

Yvonne heeft heel haar leven hard gewerkt in het landbouwbedrijf van haar intussen overleden echtgenoot Marcel Wouters, met wie ze vier kinderen kreeg: Willy, André, René en Anny. “Yvonne is hier graag gezien in Vondelhof”, zegt animator Tine Laisnez. “Ze maakt graag een praatje en op de activiteiten is ze vaak present.”