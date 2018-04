Yves Willems maakt kunstwerk voor Fruitig Hageland 12 april 2018

Op elf locaties in de Hagelandse bloesemstreek lieten kunstenaars zich inspireren door de vele boomgaarden in de regio. Ook aan het militair kerkhof in de Wijngaardenstraat in Sint-Margriete-Houtem staat een kunstwerk. Het gaat om een bijzondere bank van Yves Willems, bekend van de Vlooybergtoren in Tielt-Winge. Het kunstwerk ontdekken, kan op zondag 22 april tijdens de 'Bloesemdag' in Tienen. Een fietstocht van 25 kilometer brengt de deelnemers tot aan de militaire begraafplaats. Wie deze om 14 uur onder begeleiding van een gids wil afleggen, kan tot en met 19 april inschrijven via 016/80.56.86 of toerisme@tienen.be. (VDT)