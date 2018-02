Yusuf opent derde kapsalon 06 februari 2018

02u51 0 Tienen Kapsalon Yusuf opent een derde filiaal in het Hageland. Na Diest en Scherpenheuvel kan je ook op de Hennemarkt in Tienen je haar laten knippen en baard laten trimmen.

Zaakvoerder Yusuf Delikus (40) kwam in 2005 naar België, en werkte eerst bij een kapper in Zonhoven. "Een klant vroeg me of ik in Diest een zaak wilde beginnen. Het werd het eerste Turkse kapsalon in de streek."





In de drie salons kan je je ambachtelijk laten scheren met kwast en een vlijmscherp mes. "Een goede 'veerhand' is nodig om dit werk te doen, zodat je de wortel diep in de huid duwt. Zo heb je niet meteen weer uitgroei", zegt Yusuf.





"De kleine haartjes rond de oren en wenkbrauwen worden verwijderd met wax en vuur."





We zijn niet enkel een barbershop, want we knippen ook kinderen. In Scherpenheuvel hebben we een dameskapper en er zijn regelmatig avonden enkel voor vrouwelijke klanten."





Een vakkundige herensnit bij Yusuf kost 14 euro, scheren 8 euro. In Scherpenheuvel komt snit en brushing voor dames op 32,50 euro. (VDWT)