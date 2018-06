Yogadag in het Oude College 23 juni 2018

De Verenigde Naties hebben donderdag 21 juni uitgeroepen tot Internationale Yoga Dag.





Over de hele wereld worden matjes uitgerold en komen yogabeoefenaars en mensen die voor het eerst yoga doen, samen.





En Tienen kan natuurlijk niet achterblijven! Op zondag 24 juni is iedereen welkom van 13 tot 22 uur op de site van het Oud-College voor een rijkgevuld programma van yoga en meditatie voor volwassenen en kinderen. Maar liefst negen yogaleraren en studio's uit Tienen en omstreken bundelen hun energie. Het event is volledig gratis. (VDT)