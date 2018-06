Yoga in Oud-College 22 juni 2018

Op zondag 24 juni is iedereen welkom bij de Internationale Yogadag in het Oud-College aan de Broekstraat, van 13 tot 22 uur op de site van het Oud-College voor een rijkgevuld programma van yoga en meditatie voor volwassenen en kinderen. Liefst negen yogaleraren en studio's uit Tienen en omstreken bundelen hun energie. Het event is gratis. Op het programma staat onder andere: kinderyoga, Kundalini Yoga, Do In Yoga, Prana Vinyasa Flow, Essentiële Yoga en Hatha Yoga. En een gongbad. 's Avonds om 21 uur is er mantrazang om in stijl af te sluiten. (HCH)