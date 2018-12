X-mas boxen voor Erm ’n Erm Christian Hennuy

23 december 2018

Drie clubs Ladies Circle Tienen, Agora Tienen en 41 Club Tienen sloegen de handen in elkaar om X-masboxen in te pakken voor Erm ’n Erm en Jeugd en Plezier. Etienne Blondeau is was blij met deze kerstpakketten om heel wat kinderen en volwassenen te verrassen.

“Erm ’n Erm is nog altijd gevestigd aan de Grote Bergstraat. Elke zondag hebben we daar met Jeugd en Plezier activiteiten voor een 40-tal kinderen. Het aantal vermeerdert steeds. De bevolking van Tienen neemt toe en ook de armoede. Deze pakketten zullen nu woensdag aan, de kinderen uitgedeeld worden door de Kerstman. Hun ouders appreciëren ook wat we voor de kinderen doen”, aldus Etienne. De pakketten voor volwassenen zullen door Erm ’n Erm persoonlijk verdeeld worden. De dames van Ladies Circle pakten wel 69 dozen in. Isabelle Soetaerts en Carine Sumbula: “We hebben aan onze leden gevraagd om alles aan te brengen en we hebben ze ook samen ingepakt, met behulp van onze zusterclub uit Sint-Truiden. We maakten pakjes op maat, voor een man, een vrouw, een jongen, een meisje of een kind. Daarin zitten voedingswaren, snoep, speelgoed, soms zelfs kledij.” Bob Standaert en Paul Rabauw van 41 Club leverden een 25-tal dozen, en Jill Brees en Agnes Deroost van Agora, 11 dozen. Alles samen een indrukwekkend geschenkenpakket.