Wulmersum Kermis 15 mei 2018

Ambiance verzekerd, komende vrijdag. Dan is het tijd voor Wulmersum Kermis, met coverband Super Shake en DJ Joris vanaf 20 uur aan de Van Audenhovestraat-Broedersblok. Zaterdag is het vanaf 14 uur aan Petje de Clown, gevolgd door Les Femmes Uniques en DJ Joris vanaf 20 uur. Zondag is er vanaf 10 uur een rommelmarkt en garageverkoop, gevolgd door een barbecue en een optreden van de fanfare. (HCH)