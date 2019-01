Workshops oorkaarsen, bokkepootjes en kruiden Christian Hennuy

28 januari 2019

Deze week kan men in Tienen zeer uiteenlopende workshops volgen. Op woensdag 30 januari van 19.30 uur tot 22.30 uur kan men een workshop ‘oorkaarsen’ volgen in leslokaal Centrum Levenspad, aan de Gallicstraat 5. Het plaatsen van oorkaarsen is een ritueel dat afkomstig is van de Hopi-Indianen. Zij gebruikten het als voorbereiding op inwijdingsrituelen om rustig en helder te worden. Deelname 30 euro. Info: http://www.integrama.be/index.php/contact/inschrijven. Op donderdag 31 januari van 19 tot 22 uur is er bij Ann Koekepan aan de Houtemstraat 11 een workshop ‘Bokkepootjes’, waarbij men een heerlijk luchtig macaronkoekje leert maken. Deelname 45 euro. Reserveren: info@annkoekepan.be. Verder is er op donderdag 31 januari nog de workshop ‘Kruiden in ons dagelijks leven’, bij de Funschuur, Diestsesteenweg 112a. Deelname 90 euro. Inschrijving: funbeeimkerij@telenet.be