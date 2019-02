Workshop ‘Stoelen creatief schilderen’ Christian Hennuy

15 februari 2019

Op zondagen 17 en 24 februari telkens van 13.30 tot 17.30 uur is er in het oud college aan de Broekstraat in Tienen bij D&A Concept store een workshop ‘Stoelen creatief schilderen met Annie Sloan kalkverf’. Stoelen krijgen een nieuwe look met Annie Sloan chalk paint. Gedurende twee zondagnamiddagen ervaren deelnemers hoe ze met colourwashes, aftapen, sjablonneren en serviettechnieken blikvangers kunnen maken van oude stoelen. Er is geen ervaring vereist en met de opgedane kennis kan men ook andere meubelen en decoratiestukken aanpakken. Na inschrijving contacteert de organisatie de deelnemer om te bespreken wat er exact moet gebeuren. Deelname kost 95 euro voor de twee namiddagen, alle materialen, verven, cursustekst en veel creatief plezier inbegrepen. Organisatie: Papillio Kleuradvies en D&A Concept store. Inschrijven : marleen.peetermans@telenet.be