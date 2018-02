Workshop nestkastjes en insectenhotels bouwen 13 februari 2018

Tijdens een workshop op zaterdag 17 februari van 14 tot 17 uur in Pand 10, het voormalige stationsbuffet, leert Natuurpunt Tienen huisjes timmeren voor vogels. Materiaal is aanwezig en achteraf mag men zijn nestkastje mee naar huis nemen. Er worden ook insectenhotels gebouwd. Deelname is gratis. (HCH)