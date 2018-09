Woorden leren met kinderliedjes 01 september 2018

02u23 0 Tienen Hans Degel, auteur van het gitaarboek 'De kracht van de gitaar' komt met een nieuw project. 'Joepie...Nederlands!' is een methode om anderstalige kinderen en kinderen met een taalachterstand Nederlandse woordenschat te leren aan de hand van kinderliedjes.

"Toen ik mijn eigen kinderen in een mum van tijd Spaanse en Engelse liedjes uit het hoofd zag meezingen op YouTube, wist ik dat taal en muziek een ideale combinatie zijn", vertelt Hans. "Natuurlijk weten ze niet wat de inhoud van de teksten zijn, maar als je bij de kernwoorden uit de tekst afbeeldingen plaatst, weet je wel waarover het lied gaat. Het is zo een beetje als een tekst diagonaal lezen."





"Wetenschappelijke studies hebben bovendien aangetoond dat muziek een ideale manier is om een taal te leren", gaat Hans verder. "Muziek versterkt het talige deel in de hersenen. Met andere woorden: door muziek kan je teksten beter onthouden. Ook is er het feit dat taal en muziek één ding gemeen hebben: ritme."





Hans ging op zoek naar geschikte afbeeldingen die bij de woorden horen. "In de methode worden enkel levensechte afbeeldingen gebruikt uit de leefwereld van kinderen, dus geen getekende prenten. Elk thema is opgebouwd rond een bepaald dier. Er hoort bij de methode ook een werkschrift met knipbladen, invulbladen, correctiebladen. Zo worden op een muzikale manier een 500-tal woorden aangebracht." Hans heeft er een goed oog op dat de methode zal aanslaan. "Muziek maakt in de eerste plaats mensen blij. Kinderen die vaak zingen, voelen zich goed in hun vel. Veel van die anderstalige kinderen komen uit oorlogssituaties en muziek is dan een manier om die traumatische ervaringen te helpen verwerken."





Meer info: www.joepienederlands.be (VDT)