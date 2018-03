Woninginbraken 23 maart 2018

02u42 0

De bewoners van een huis in de Schoolstraat in Bunsbeek bij hebben woensdag dieven over de vloer gehad. Dat stelden ze diezelfde avond vast.





Ook op de Leopoldvest in Tienen hadden inbrekers toegeslagen. Hoe de daders de woningen konden binnendringen en wat er precies werd gestolen is nog niet geweten. De politie onderzoekt beide zaken verder. (KBG)