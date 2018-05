Witte Mini Cooper knalt op geparkeerde wagen 09 mei 2018

02u37 0 Tienen Op de Aarschotsesteenweg in Tienen is gisterenavond een spectaculair verkeersongeval gebeurd.

De 24-jarige M.M. uit Tienen reed met haar witte Mini in de richting van Tielt-Winge toen ze plots voor een nog onbekende reden van haar rijvak afweek. De dame knalde met haar wagen tegen de linkerachterflank van een geparkeerde rode Mini Cooper Cabrio. Door de klap verloor de bestuurster de controle over het stuur. Haar wagen ging over de kop en kwam op de flank in het midden van de rijbaan terecht. De bestuurster van de wagen raakte hierbij lichtgewond en werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis.





Bakkerij net gemist

De eigenaar van de Mini Cooper Cabrio, wiens wagen voor zijn deur geparkeerd stond, kwam er met de schrik van af. Luttele ogenblikken eerder had de man nog boodschappen uit de koffer van zijn wagen geladen. Ook zijn wagen werd tot schroot herleid en kwam net niet in de gevel van een bakkerij terecht. Voor de vaststellingen en takelwerkzaamheden sloot de politie de Aarschotsesteenweg af voor alle verkeer in beide richtingen en zorgde voor een tijdelijke omleiding.





(KBG)