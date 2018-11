Wintermagie met nieuwe kerstbrocantemarkt en Après Ski Party vanessa dekeyzer

16 november 2018

17u16 0 Tienen De stad Tienen heeft het programma voor Wintermagie voorgesteld. De Grote Markt wordt van vrijdag 7 december tot en met zondag 6 januari ingepalmd door het Winterschaatsdorp. Centraal komt de grote, overdekte ijspiste die ook rond de fontein loopt.

De piste zal alle dagen open zijn, ook op kerst- en nieuwjaarsdag. Wie liever met twee voeten stevig op de grond blijft of even wil uitblazen na het schaatsen, kan terecht aan de standen met steengrill en andere versnaperingen in het Winterschaatsdorp. De kleinsten kunnen een ritje in de draaiende kerstboom of op het kersttreintje maken. Even wegdromen kan dan weer op de nostalgische zweefmolen. “Goed om weten: voor al wie schaatspret wil combineren met deze attracties, zijn er combitickets aan 10 euro beschikbaar”, kondigt schepen van Evenementen Gijsbrecht Huts (N-VA) aan. “En op regelmatige basis zijn er ook activiteiten in het Winterdorp zoals kindergrime, happy hour en seniorennamiddagen. Het volledige programma is terug te vinden op www.winterschaatsdorptienen.be. Daarop zijn ook de openingsuren terug te vinden.”

De kerstmarkt vindt dit jaar plaats van vrijdag 14 tot en met zondag 16 december op het Torekesplein en Mozartplein, het gezellige binnenpleintje van de bib. Kinderkoor KIKOTI en de Christmas Carol Singers zorgen voor de sfeer en je kan een ritje maken met de arrenslee van de Tiense koetsiers. De Tiense Bakkersbond haalt drie dagen lang versgebakken totemannen uit de houtgestookte oven op het Torekesplein en natuurlijk is er ook de vaste afspraak met de Kerstman in zijn prachtig versierde huis in het voormalige Suikermuseum.

“Op vraag van de handelaars ging de stad ook op zoek naar een invulling voor de Veemarkt”, zegt schepen Huts. “Vandaar dat je hier op zaterdag 15 en zondag 16 december kan kuieren tussen de snuisterijen op de kerstbrocantemarkt.” Nog een nieuwigheid is de Après Ski Party van Opera Bar en café Patria Tienen op zaterdag 22 december op de Kalkmarkt. DJ Wouter ‘aus Tirol’ zal zorgen voor de ambiance. Toegang is gratis. Daags erna zorgen Ensemble Sint-Isidorus en Koperklets voor live kerstmuziek op de Kalkmarkt.

Vanaf 7 december worden de winkelstraten dankzij handelaarsvereniging Kwixx in een kerstkleedje gestoken en zijn er waardebonnen te winnen bij de handelaars. “Op vrijdag 7 december is er ook een laatavondshopping rond het thema ‘Kerst’ tot 20 uur en kan er vanaf 15 uur gratis geparkeerd worden op de betaalparkings in het centrum. De winkels zijn extra open op zondag 16, 23 en 30 december van 14 tot 18 uur”, besluit Kwixx-voorzitter Barbara Evrard.