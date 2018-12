WinterMagie afgetrapt in sfeer Vanessa Dekeyzer

18u55 0 Tienen Deze avond werd WinterMagie afgetrapt in Tienen. De inhuldiging viel letterlijk in het water, maar dat kon veel mensen er niet van weerhouden om de schaatsen onder te binden. Wie daar nog niet aan toegekomen is, hoeft niet te panikeren, want de overdekte ijspiste, die dit jaar ook rond de fontein loopt, is nog open tot en met zondag 6 januari.

De Grote Markt oogt bijzonder sfeervol deze kerst. Niet alleen de schaatspiste, ook de attracties errond maken het een familie-uitstap waard. De kindjes kunnen schaatsen, op leuke attracties zitten en van iets lekkers smullen, want de kraampjes in het kerstdorp bieden heel wat lekkers, ook voor de kinderen. De firma S&D Events uit Hasselt zorgt dit jaar voor het complete plaatje. “Het is alleen jammer dat het regenweer vandaag de schaatspiste onder water heeft gezet”, aldus Steve Severeyns. “Normaal bevriest stilstaand water, maar door de slagregen was het water in beweging en kon het niet weg.” Dat maakte de piste bijzonder glad. “Hopelijk geven ze de komende weken wat beter weer en kan het schaatsplezier niet op!”

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) en schepen van Evenementen Gijsbrecht Huts (N-VA) bedankten tijdens de openingsspeech alle mensen die meegewerkt hebben aan WinterMagie, met bijzondere vermelding van de mensen van de technische dienst en Joost Heuvelmans, een nieuwkomer op de dienst openbare werken. “We staan voor enkele weken ambiance”, aldus Partyka. “Afsluiten doen we met onze Nieuwjaarsdrink op 6 januari die voor het eerst in een nieuw kleedje zal steken. Dit jaar zal die plaatsvinden in Oplinter, waar we een samenwerking aangaan met de lokale verenigingen, en de jaren daarna willen we telkens een andere deelgemeente als locatie uitkiezen voor deze ‘stadsdrink’.”

Ook handelaarsvereniging Kwixx zet haar beste beentje voor. Zo worden momenteel alle etalages versierd en dinsdag start de actie waarbij klanten door eenvoudigweg bij hun aankoop een papier in te vullen, kans maken op 50 aankoopbonnen van 50 euro, vier reizen van 500 euro, ballonvluchten en 20 eetbonnen. “De winkels zijn extra open van 14 tot 18 uur op de laatste drie zondagen van deze maand”, zegt Barbara Evrard, voorzitster Kwixx. “De twee laatste zaterdagen kan je bovendien gratis parkeren in het centrum van de stad.”

Meer info vind je op www.winterschaatsdorptienen.be.