Winnaars Acoustic Stage bekend voor Suikerrock 18 juli 2018

De winnaars van de Acoustic Stage op Suikerrock zijn bekend. De voorbije weken ging de organisatie op zoek naar talent via vi.be, het platform voor muzikanten en dj's van Poppunt. Maar liefst 180 kandidaturen werden ingediend. Voor de jury was het dus een hele uitdaging om alles te beluisteren en te quoteren. Uiteindelijk werden veertien winnaars en een op voorhand vastgelegde act gekozen. Die laatste is Bonni, finalist van 'The Voice van Vlaanderen 2017'. Inmiddels heeft hij een stevig platencontract en een eerste single 'Be the One' beet.





Tussen de winnaars zijn er nog enkelen die adelbrieven kunnen voorleggen: Ana Florence die mee getourd heeft met Scala, The Night of The Proms en Brides of Lucifer, Chris Loan, een singer-songwriter uit Brasschaat die geselecteerd werd voor Studio Brussels Nieuwe Lichting 2018 en Mutox, een Belgische rockband, met als zangeres Laura van den Bruel die in 2012 als Airis voor België naar het Eurovisiesongfestival ging. Nog op de stage: Rune, Red-Cloud, Jo Laureys, Dirty Toy Company, Nelly Ann, Maanbar, Juneau, De Havilland, Georges Dylan, NBRSKA N LOEWAK en Major.





(VDT)