Winkeldieven 16 maart 2018

In een winkel in de Leuvensestraat in Tienen betrapte het personeel woensdagmiddag een winkeldief. Ook in een winkel op het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge werd een dief in de namiddag rond 14.20 uur op heterdaad betrapt. De politie werd telkens ter plaatse gevraagd. (KBG)