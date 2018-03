Winkeldieven 19 maart 2018

In de Carrefour aan de Albertvest in Tienen betrapte personeel zaterdagvoormiddag rond 10.05 uur een winkeldief. Ook in de Delhaize in de Mulkstraat betrapte men die namiddag rond 14. 45 uur een winkeldief. De politie werd er telkens bijgehaald. (KBG)