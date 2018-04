Winkeldieven betrapt 26 april 2018

02u51 0

In een warenhuis aan de Albertvest in Tienen werd maandagvoormiddag rond 10.25 uur een winkeldief op heterdaad betrapt. Later op de dag werd in een warenhuis aan de Diestsesteenweg nog een winkeldief betrapt. De politie werd er telkens bijgehaald. (KBG)