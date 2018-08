Winkeldief wikkelt koptelefoon in zilverpapier 24 augustus 2018

Twee maanden cel en 120 euro boete is de straf die een 21-jarige winkeldief uit Tienen boven het hoofd hangt. Hij werd voorbije lente in de Fnac in de Vital Decosterstraat op heterdaad betrapt toen hij een koptelefoon aan het stelen was. Hij had die in zilverpapier gewikkeld en in zijn rugzak gestoken.





Hij werd voordien al veroordeeld voor een fietsdiefstal.





Beklaagde J.P. kwam niet opdagen voor de zitting in Leuven, waardoor het vonnis bij verstek zal worden uitgesproken. Dit zal gebeuren op 24 september. (SVDL)