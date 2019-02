Winkeldief steelt gsm Kristien Bollen

14 februari 2019

In een winkel in de Nieuwstraat in Tienen kon een dief gisterennamiddag rond 13.30 uur een gsm-toestel stelen. De dader wist te ontkomen aan de verantwoordelijk van de winkel. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke dader.