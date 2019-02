Winkeldief komt niet meer opdagen Kristien Bollen

06 februari 2019

In een kledingwinkel in de Leuvensestraat in Tienen betrapte eergisteren de verantwoordelijke een 20-jarige dame. Bij het verlaten van de zaak trad het alarm in werking. In de rugzak van de verdachte werden vijf kledingstukken aangetroffen. De dame beweerde dat ze die eerder die dag in een winkel van dezelfde keten in Leuven gekocht had. De kledingstukken werden door de winkel in bewaring genomen; de dame zou ’s anderendaags met haar aankoopbewijs terugkomen. Toen ze gisterennamiddag niet was komen opdagen en ook bleek van collega’s in het Leuvense dat die artikelen niet verkocht waren, bracht men de politie hiervan op de hoogte en werd ook de identiteit van de winkeldievegge meegedeeld.