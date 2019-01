Windpark E40 zal uit 16 windturbines bestaan vdt

16 januari 2019

Storm en Elicio plannen de bouw van een windturbinepark langs de E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. Oorspronkelijk waren er 19 molens voorzien, maar die van Oorbeek werden geschrapt.

De voorbije jaren vond er uitgebreid overleg plaats met alle betrokken stakeholders over het inplantingsplan van dit windpark. Dat heeft nu geresulteerd in een definitief inplantingsplan dat voorziet in de bouw van 16 windturbines in Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. “De tiphoogte van de turbines zal minimaal 122 meter en maximaal 150 meter bedragen”, klinkt het bij Storm en Elicio.

In het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het windpark is het milieueffectenrapport intussen voorlopig goedgekeurd. De vergunningsaanvraag zelf zal in het voorjaar van 2019 worden ingediend.

“Om het definitieve inplantingsplan en de vergunningsprocedure toe te lichten, worden er binnenkort informatiemomenten georganiseerd. Tijdens deze infomomenten zullen vertegenwoordigers van Storm en Elicio telkens van 16.30 tot 19.30 aanwezig zijn om de plannen toe te lichten.”

De eerste infovergadering vindt plaats in Opvelp op maandag 21 januari. Daarna kan je terecht op dinsdag 22 januari in OC De Koepel in Goetsenhoven, op woensdag 23 januari in zaal Kapittel in het Kouterhof in Hoegaarden en op donderdag 24 januari in Buurthuis Vertrijk in Boutersem.