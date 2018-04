Wim Menheer over misdaadroman 20 april 2018

Op maandag 23 april om 20 uur brengt Wim Menheer in het activiteitenlokaal van de stadsbibliotheek aan de Grote Markt een lezing over zijn zesde misdaadroman 'Dodenzang' en over andere thrillers, dit ter gelegenheid van wereldboekendag. Wim Menheer is afkomstig uit Antwerpen, vandaar dat 'Dodenzang' zich daar afspeelt, maar hij was jaren fotograaf in Tienen op de Veemarkt (HCH)