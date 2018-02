Wijkcomité Capucijnenplein in de bloemen 22 februari 2018

02u25 0

Wijkcomité Kapucijnenhof mocht op het eerste Gala van de Tiense Troeven een award in ontvangst nemen. Gewonnen werd er in de categorie 'Straat/buurt van het jaar'. Etienne Blondeau is al vijftien jaar de bezieler van het wijkcomité, dat inzet op sociale integratie. Samen met zijn team nam hij de award trots in ontvangst. De tweede en derde plaats waren voor Barbuur en het Dok van Tienen.





(VDT)