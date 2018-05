Wijk Rozenhof helemaal in de ban van het WK 29 mei 2018

02u37 0 Tienen Het is nog even wachten op de start van het WK maar in de Tiense wijk Rozenhof zijn ze er alvast klaar voor. De bewoners sparen kosten noch moeite om hun Rode Duivels gepast aan te moedigen met meer dan 500 meer kleine vlagjes en meer dan honderd grote vlaggen.

"Na onze bevlaggingsactie bij het EK hebben we hier de smaak te pakken", zegt Jean-Marie Pira, die samen met zijn schoonzoon Bert Uyttebroek volop aan het versieren is. "We vragen op voorhand toestemming aan de mensen of we een vlag mogen uithangen. Het enthousiasme is bijzonder groot, merken we. Het merendeel van de buurtbewoners zegt volmondig ja op onze vraag."





Marie-Jeanne Schwaenen is de grote sponsor in het verhaal. Zij kocht de meterslange sliert van kleine vlagjes. "Zo'n voetbaltornooi brengt veel sfeer teweeg in onze wijk. Hier wonen dan ook veel voetbalfanaten!"





Nadat alle versiering aangebracht is, starten Jean-Marie en Bert met de opstelling van de tent.





"Daarin zal onze tv geïnstalleerd worden, waarop voor iedereen de wedstrijden van de Rode Duivels te volgen zullen zijn. Vorig jaar zat de tent alvast goed vol. Helaas zorgden hevige rukwinden ervoor dat de tent zwaar beschadigd werd. We hebben dus een nieuwe gekocht. Hopelijk blijft deze dit WK gespaard en kunnen we samen onze Rode Duivels naar de finale roepen!" (VDT)